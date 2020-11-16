مفتي السعودية: الإخوان جماعة ضالة لا تمت للإسلام بصلة

المصدر: د ب ا

قال المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن "جماعة الإخوان لا تمت للإسلام بصلة".

وأضاف في تغريدة مصورة نشرها الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على "تويتر" "الأحد"، أن الجماعة "ضالة، استباحوا الدماء، انتهكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأمر".

يشار إلى أن هيئة كبار العلماء السعودية كانت قد اصدرت يوم الثلاثاء الماضي بيانا قالت فيه إن "الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وهي جماعة منحرفة تخرج على الحكام وتثير الفتن وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب".

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