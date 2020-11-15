تمديد حظر التجول الليلي في تونس لـ 3 أسابيع

المصدر: (أ ف ب)

أعلنت الحكومة التونسية تمديد العمل بحظر التجول الليلي لثلاثة أسابيع في البلاد وكذلك بالقيود المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد لمواجهة ارتفاع عدد الحالات.

وجاء في بيان لوزير الصحة السبت على فيسبوك أن حظر التجول الذي تقرر في مطلع اكتوبر في عدة مدن كبرى وبات معمما في نهاية الشهر نفسه، مدد لثلاثة أسابيع.

ويبقى محظورا التنقل بين الساعة الثامنة مساء والخامسة فجرا من الاثنين حتى الجمعة وبين السابعة مساء والخامسة فجرا في نهاية الاسبوع، بالتوقيت المحلي.

وتم تمديد الاجراءات الأخرى أيضا بينها منع التنقل بين الولايات رغم ان هذا القرار لم يطبق بشكل واسع النطاق.

وتبقى التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص محظورة في الأماكن العامة باستثناء وسائل النقل. وتغلق المقاهي والمطاعم أبوابها عند الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ).

التغير الوحيد هو انه سيكون بامكان الجامعات استئناف التعليم الاثنين حضوريا.

وتبقى المدارس مفتوحة لكن الطلاب يرتادونها يوما من كل اثنين للحد من عدد الطلاب الحاضرين في الوقت نفسه.

واستبعدت الحكومة عدة مرات إعادة فرض إغلاق جديد بسبب الكلفة الاجتماعية والاقتصادية.

وسجلت تونس التي تعد 11 مليون نسمة، رسميا أكثر من الف إصابة جديدة في اليوم في الأسابيع الماضية. وتم احصاء 79 ألفا و339 إصابة رسميا منذ بدء انتشار الوباء في البلاد بينها 2279 وفاة.

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