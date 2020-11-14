مصر تتعرض لهزة أرضية بقوة 2.6 درجة

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية المصرية، برئاسة الدكتور جاد القاضى، حدوث زلزال اليوم السبت الموافق 14/11/2020 فى شرق القاهرة.



ووفق اليوم السابع جاءت بيانات الهزة الأرضية كالتالى:



- وقت الحدوث والقوة 25: 16 مساء بالتوقيت المحلى، بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 30.14 شمالا، خط الطول 31.6 شرقا.



وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

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