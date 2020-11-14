مصر.. عقوبات رادعة لطالبة «ضفائر الشعر الفوشياء»

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة في مصر، أن قرارا صدر بفصل الطالبة المعروفة إعلاميا بـ «طالبة ضفائر الشعر الفوشياء »، لمدة 3 أيام، لإصرارها على الذهاب للمدرسة بمظهر غير لائق وعدم استجابتها لإدارة مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بإزالة الصبغة من شعرها.

وقالت المصادر وفق بوابة الاهرام، إنه تم إبلاغ الطالبة بإمكانية فصلها نهائيا من المدرسة لو عادت مرة أخرى بألوان الشعر، مع إبعاد والدتها عن التدريس في المدرسة، حيث إنها معلمة جغرافيا ومنتدبة ليومين بمدرسة وجيه بغدادي، وتم إلغاء الندب لتعود مرة أخرى لمدرسة أحمد شوقي الإعدادية كمعلمة دراسات.

وكانت قد تفجرت قضية الطالبة عندما ادعت الأم أن المدرسة هددت ابنتها بالفصل لو لم تلتزم بارتداء الحجاب، وتبين أن الرواية الحقيقية خاصة بمطالبة الأم وابنتها بإزالة صبغة الشعر فقط، وأن القصة لا علاقة لها بفرض الحجاب، لأن نصف طالبات المدرسة من غير المحجبات.

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