فيديو.. إلقاء القبض على طاقم دورية شرطة أردنية احتفل بفوز مرشح برلماني

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية يوم الخميس، عناصر دورية شرطة لمدة 6 أشهر، بعد أن ظهروا في مقطع فيديو وهم يحتفلون بفوز أحد المرشحين للانتخابات النيابية.

وقالت مديرية الشرطة، في بيان صادر عنها، إن القرار اتخذه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بعد أن "ظهر المعنيون وهم يُخرجون أجسادهم خارج سيارة الدورية" وفق روسيا اليوم.

وظهر طاقم الدورية في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وقال ناشطون إن المقطع مصور في إحدى مناطق جنوب الأردن.

إلقاء القبض على طاقم دورية شرطة أردنية احتفل بفوز مرشح برلمانيhttps://t.co/uXxkRlRcLE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/DkCl3SI9jl — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 13, 2020

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