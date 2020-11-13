الإمارات تدين الاعتداء على السفارة السعودية بهولندا

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

أدانت دولة الإمارات بشدة، الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي بالمملكة الهولندية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن الإمارات، تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا تعرض مقرها بمدينة لاهاي لحادث إطلاق نار فجر أمس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن السفارة قولها إن عناصر أمن السفارة أبلغوا الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدية للسفارة وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية. وأضافت: «لم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات». وأعربت السفارة عن إدانة السعودية لهذا الاعتداء الجبان، وعبرت عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، وحضت المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا رفع مستوى الحيطة والحذر وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

من جهتها، أكدت مصر وقوفها وتضامنها مع السعودية، كما أدان الاعتداء نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إلى ذلك، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت، خلال عام واحد، القضاء على مشروع إيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة.

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