سوريا تتعهد بحياة كريمة للاجئين العائدين

المصدر: وكالات

تعهدت سوريا، اليوم الخميس، بمواصلة جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين: "دمشق ستواصل جهودها لتأمين عودة المهجرين من الخارج وتأمين حياة كريمة له".

كما أشار البيان إلى ضرورة "المساعدة على تيسير العودة الآمنة للاجئين السوريين وعلى المجتمع الدولي المساهمة في هذه العملية".

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم أمس الأربعاء، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الحكومة السورية تعمل على تأمين عودة ملايين اللاجئين الذين فروا من الحرب في بلادهم، لكن العقوبات الغربية تعرقل عمل مؤسسات الدولة، مما يعقد هذه الخطط.

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