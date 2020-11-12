"قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

المصدر: وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال العميد الركن تركي المالكي المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن"- في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز