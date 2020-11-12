الإمارات تدين الاعتداء على مقبرة لغير المسلمين في جدة

المصدر: أبوظبي - وام، جدة - وكالات

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأصيب عدد من الأشخاص بجروح، في هجوم بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في جدة. وصرح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن «الجهات الأمنية باشرت حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة».

وأضاف أنه نجم عن الاعتداء إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية. وجاء الحادث خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في الحرب العالمية الأولى، في 11 نوفمبر 1918، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية. ولقي هذا الفعل الجبان تنديداً واسعاً عربياً ودولياً.

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