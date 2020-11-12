سلمان بن حمد رئيساً للوزراء في البحرين

المصدر: المنامة - البيان، وكالات

كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نجله ولي العهد، برئاسة مجلس الوزراء، بعد وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن عمر 84 عاماً.

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية الأمر الصادر عن العاهل البحريني بتعيين رئيس مجلس الوزراء، جاء في مادته الأولى: «يعين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء». وفي المادة الثانية: «يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».

والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة (21 أكتوبر 1969)، هو النجل الأكبر لملك البحرين. تلقى تعليمه في مدارس البحرين. وفي عام 1992 حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية في واشنطن دي سي في الولايات المتحدة، وفي عام 1994 حصل على شهادة الماجستير في فلسفة التاريخ من جامعة كامبريدج.

وتولى مسؤوليات عديدة بين الدفاع والرياض والمجتمع والاقتصاد، ما مهد لاستحقاقه عن جدارة مسؤولياته المستقبلية بعد أن اكتسب خبرة شاملة في إدارة شؤون الدولة.

ويؤكد الأمير سلمان بن حمد، على نهج التطوير الذي اختطه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لما فيه مصلحة البحرين في حاضرها ومستقبلها من تنمية ورخاء وأمن واستقرار، وبأن مسار الإصلاح والتطوير يجب أن يتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني وهويته الجامعة، ويؤمن أن المنطلق الحقيقي نحو كل إصلاح هو التوافق الوطني باعتباره نهجاً حضارياً وتوجهاً بحرينياً أصيلاً يعبر عن تماسك المجتمع البحريني كأسرة واحدة.

كان له دور بارز في تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني من خلال ترؤسه وإشرافه المباشر على لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني في 24 فبراير من عام 2001.

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