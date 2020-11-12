التحالف العربي يدمّر منصة حوثية لإطلاق «الباليستي»

المصدر: عدن - البيان

دمرت مقاتلات التحالف العربي في اليمن منصة حوثية لإطلاق الصواريخ الباليستية في ضواحي مدينة صنعاء.

ووفق مصادر محلية، فإن مقاتلات التحالف شنّت عدداً من الغارات استهدفت فيها مواقع عسكرية في منطقة ضلاع همدان، شمال صنعاء. ودمرت منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية، حيث إن الميليشيا حوّلتها إلى مخازن للصواريخ الباليستية.

هذه الغارات أتت فيما تواصل ميليشبا الحوثي الدفع بالمزيد من مقاتليها إلى أطراف محافظة مأرب الغنية بالغاز والنفط، متحديةً جهود التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث تواصل هجومها على مواقع القوات المشتركة في جبهة الجدعان من جهة مديرية نهم وجبهة مدغل من اتجاه محافظة الجوف، بهدف الالتفاف على الطريق الرئيسي الذي يربط عاصمة محافظة مأرب مع منطقة صافر التي توجد بها حقول النفط والغاز.

وعلى صعيد منفصل، اقتحمت ميليشيا الحوثي أحد أكبر البنوك التجارية في العاصمة صنعاء وأجبرت جميع العاملين فيه على المغادرة وصادرت سرفرات البنك وأوقفت جميع أنشطته وفروعه في مختلف المحافظات.

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