العثور على مقابر جماعية في السودان

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

كشفت النيابة العامة في السودان عن العثور على مقابر جماعية، قالت إن البينات تشير إلى أنها تحوي جثامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم بصورة تتنافى مع الكرامة الإنسانية، غير أنها لم تحدد مكان وجود تلك المقابر.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها، أنه وبعد جهد استمر لعدة أشهر تمكنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (المفقودين) التي شكلها النائب العام في نوفمبر من العام الماضي للتحقيق حول الاختفاء والفقدان القسري للأشخاص عبر فريق مهني برئاسة الطيب أحمد محمد العباس، ووفقاً للبينات التي توافرت لديها تمكنت اللجنة من العثور على مقابر جماعية.

وقالت، إن لجنة التحقيق ستقوم بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش، وإعادة التشريح بعد أن تم تحريز الموقع، ووضع الحراسة اللازمة عليه لمنع الاقتراب من المنطقة لحين اكتمال الإجراءات، وتوجيه الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأكدت أن اللجنة قامت بزيارة ومراجعة كل المشارح والتحري والتحقيق مع إداراتها وتباشر اللجنة أعمالها وفقاً لضوابط الضبط العدلي التي أصدرها النائب العام بما يسلتزمه ذلك من الحصول على البصمة الوراثية (DNA).

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