الملك سلمان: قوى إقليمية تسعى لنشر الفكر المتطرف بالمنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ليل الأربعاء الخميس، إن دول المنطقة تواجه محاولات من قوى إقليمية تسعى لفرض نفوذها السياسي وأيديولوجيتها المتطرفة، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وأضاف الملك سلمان خلال خطاب أمام مجلس الشورى السعودي، أن المملكة تؤكد خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية، وتدخله في الدول ودعمه للإرهاب.

وأكد الملك سلمان، في خطابه، على أن المملكة تساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح الملك سلمان أن دول المنطقة تواجه محاولات من قوى إقليمية تسعى لفرض نفوذها السياسي وأيديولوجيتها المتطرفة.

وجدد الملك سلمان، ترحيب السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة الاتفاق الدائم على وقف إطلاق النار ومطالبتها بوقف التدخل الخارجي.

وبشأن اليمن، دان العاهل السعودي انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية للقوانين الدولية والقواعد العرفية.

كما أكد العاهل السعودي على الدعم السياسي الكامل لمحادثات جوبا للسلام في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.

وبشأن النفط، جدد الملك سلمان حرصه على استقرار أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن المملكة لا تزال تعمل لضمان استقرار إمدادات النفط للعالم رغم جائحة كورونا.

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