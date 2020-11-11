النيابة الجزائرية تطلب المؤبد لرفيق خليفة

المصدر: أ ف ب

طالبت النيابة العامة في الجزائر بالسجن المؤبد لرجل الأعمال عبد المؤمن رفيق خليفة، المتهم الرئيسي في قضية إفلاس بنك الخليفة التي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن "النائب العام لمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في قضية بنك الخليفة التمس السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجموعة آل خليفة".

كما طلب النائب العام مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة القضية التي تطال مسؤولين كبارا وشخصيات سياسية وإعلامية ورياضية.

وخلال استجوابه أنكر خليفة جميع التهم الموجهة إليه وقال إنه تعرض "لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق".

وتشمل التهم الموجهة لخليفة والمتهمين الآخرين "تكوين جمعية أشرار"، و"التزوير واستعمال المزور" و"السرقة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة".

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