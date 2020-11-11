خفر السواحل المغربي يضبط طنين من الحشيش المخدر

المصدر: أ ف ب

أعلنت البحرية المغربية الأربعاء ضبط طنين من مخدر الحشيشة محبطة عملية لتهريبها على متن قارب في عرض البحر المتوسط شمال المملكة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن خفر السواحل التابع للبحرية الملكية "تمكن من إجهاض عملية لتهريب المخدرات"، بعد اعتراض قارب في عرض ساحل قرية الجبهة (شمال).

وأسفرت العملية عن حجز "54 حزمة من مخدر الشيرا (الحشيشة) يصل وزنها الإجمالي إلى طنين".

كما مكنت من توقيف مواطنين مغربيين، بينما نقلت المخدرات المحجوزة إلى ميناء قريب لاستكمال المساطر القانونية.

ويعد المغرب أكبر منتج للحشيشة في العالم، وهي تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية، ويتولّى المهرّبون نقلها بشكل أساسي إلى أوروبا الواقعة على مرمى حجر شمال سواحل المملكة المتوسطية.

وقالت دراسة نشرها مؤخرا مركز الأبحاث المستقل "المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود" إن المغرب "يكاد يحتكر" تزويد أوروبا بالحشيشة بمعدل إنتاج سنوي يقارب 700 طن بما قيمته 23 مليار دولار.

وبلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 179 طنا، بحسب آخر حصيلة رسمية.

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