مصر تدين الهجوم الغاشم على مدينة جدة السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

دانت جمهورية مصر العربية اليوم، الهجوم الذي وقع في مدينة جدة السعودية والذي استهدف مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وجاء في بيان للخارجية المصرية «أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم 11 نوفمبر الجاري، بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذي وقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مستهدفاً بعبوة ناسفة مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة».

وتابع البيان «إذ تعرب جمهورية مصر العربية عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها لتشدد مجدداً على استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السوية، وتؤكد وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها».



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