أنور قرقاش: خليفة بن سلمان من رجال الخليج التاريخيين

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، الذي وافته المنية اليوم.

وقال معاليه، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "رحل عنا اليوم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. رجل من رجال الخليج التاريخيين".

وأضاف معاليه: "خالص آيات العزاء إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعموم أسرة آل خليفة الكرام وشعب مملكة البحرين الشقيقة بوفاة الراحل الكبير. رحمه الله وغفر له، وأسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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