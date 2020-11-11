وفاة رئيس الوزراء البحريني

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة

ونعى الديوان الملكي البحريني رسميا الفقيد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

وقد أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين الشقيقة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز