السيسي يزور اليونان.. وهذه أبرز الملفات

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا في مستهل زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي سيلتقي خلال زيارته لليونان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيسة الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الطاقة والبيئة اليوناني.

وستتناول مباحثات الرئيس المصري العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية. وفقا لسكاي نيوز.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، فإن زيارة السيسي لليونان تأتي في إطار حرص البلدين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

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