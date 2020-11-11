قرقاش ينعى عريقات: مثّل وطنه بكل إخلاص

المصدر: دبي، القدس - البيان، وكالات

نعى معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الذي توفي أمس في مستشفى هداسا الإسرائيلي في القدس، جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنت الرئاسة الفلسطينية.

إخلاص وتفانٍ

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة: «فقدنا الزميل العزيز الدكتور صائب عريقات بعد أزمة صحية ألمّت به. رحم الله الدكتور صائب الذي مثّل وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفانٍ»، وتوجه معاليه بالتعازي لأسرة الراحل وللشعب الفلسطيني.

وسينقل جثمان عريقات إلى مستشفى بالقرب من رام الله، وسيتم تنظيم جنازة عسكرية، قبل مواراة جثمانه الثرى اليوم في مدينة أريحا حيث عاش معظم حياته. وكان عريقات الذي خضع سابقاً لعملية زرع رئة، أدخل المستشفى في القدس 18 أكتوبر. وأعلن المستشفى الإسرائيلي الذي نقل إليه عريقات أن حالته «حرجة» وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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