محادثات إماراتية - بريطانية بشأن العلاقات والتطورات الإقليمية

المصدر: (أبوظبي - وام)

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة إلى جانب عدد من القضايا الإستراتيجية.

وتضمنت المحادثات - التي جرت أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - التشاور في ملفات التعاون وآفاق تطوير هذه العلاقات المتميزة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الحيوية في المجالات كافة. وشملت سبل التعاون وتنسيق الجهود في مواجهة جائحة «كوفيد 19» وسبل احتواء تداعياتها.

كما بحثت المحادثات التطورات الإقليمية والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وأحدث المستجدات على الساحة الدولية.

وأشاد معاليه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية ومستوى التنسيق المتميز بين حكومتي البلدين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكّد حرص دولة الإمارات وقيادتها على تطوير هذه العلاقة وتعزيزها، مرحباً بالاهتمام الكبير الذي تبديه المملكة المتحدة لعلاقاتها الثنائية بدولة الإمارات.

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