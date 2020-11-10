وفاة صائب عريقات جراء إصابته بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن اليوم في القدس وفاة صائب عريقات، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقل عريقات البالغ من العمر 65 عاما إلى مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي في القدس مطلع أكتوبر الماضي بسبب مشاكل صحية مزمنة في جهازه التنفسي و "لما يتطلبه وضعه من رعاية ورقابة طبية خاصة"، وفق ما أعلنت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة في بيان مقتضب.

وأشار المستشفى المذكور وقتها إن عريقات "وصل في حال خطيرة تستدعي مساعدة وكميات كبيرة من الأكسجين"، لافتا إلى أن "وضعه في الساعات الأخيرة كان خطيرا".

وكان عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السلام مع إسرائيل التي توسطت فيها الولايات المتحدة وانهارت في 2014. كما كان أمينا عاما لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضوا بحركة فتح، أقوى فصائلها، ومستشارا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس.

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