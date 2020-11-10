الصحة السعودية توجه رسالة لمشاهير التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي،مشاهير التواصل الاجتماعي إلى عدم حضور المناسبات التي لا تطبق الاشتراطات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال في المؤتمر الصحفي حول مستجدات الوباء، ردا على سؤال بخصوص توثيق بعض مشاهير التواصل لفعاليات قد تكون مواقعها مخالفة للالتزام بالإجراءات الاحترازية: "من المتوقع ممن لديهم نشاط وتفاعل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي ويحظون بمتابعة ومشاهدة من شرائح واسعة في المجتمع، أن يكونوا أمثلة رائعة أيضا كما هو حال المجتمع، ونتوقع منهم أن ينشروا لمن يتابعونهم الرسائل الإيجابية، وأن يحذروا من مخالفة الإجراءات الوقائية، وأن يشاركوا في نقل الصورة التي تتضمن السلوكيات السليمة، التي تعد المظهر والسمة العامة في المجتمع".

ا أضاف "ننتظر ونأمل ونترقب ونتوقع منهم إذا تمت دعوتهم إلى موقع أو مناسبة، أن يكونوا مثالا في الاعتذار وعدم قبول المشاركة إذا كانت المناسبة لا تطبق فيها الاشتراطات بالشكل السليم، ونتوقع منهم أيضا إذا رصدوا أي خطورة على المجتمع أن يساندوا بقية الجهات المسؤولة التي تقوم بدور كبير جدا في المراقبة والمتابعة في مختلف المواقع، ويبلغوا هذه الجهات لاتخاذ اللازم فيما يتم من مخالفات في هذه المواقع، فحماية أفراد المجتمع مسؤوليتنا جميعا، ونتوقعها منهم أيضا".

وشدد على أهمية التهوية الجيدة بفتح بعض النوافذ أو الأبواب لمرور تيار الهواء داخل الموقع؛ لأنها عامل مهم جدا، مشيرا إلى أن فقدان أي من هذه العوامل (وهي: المسافات الآمنة، والكمامات، والبقاء لفترة قصيرة قدر الإمكان، والتهوية الجيدة للموقع) يعرض بعض أو كل الأشخاص الموجودين في الموقع للخطر، وأضاف: "نؤكد على هذه التوصيات العلمية التي أثبتتها وأكدتها التجارب العلمية، وتتأكد أكثر في موسم الشتاء".

كما أشاد متحدث وزارة الصحة بالعودة بحذر في السعودية، والتقيد العام للمجتمع بالسلوكيات الصحية حتى الآن، موضحا أن ذلك أهم الركائز التي واصلنا فيها النجاح.

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