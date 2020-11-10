البحرين توافق على مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الخدمات الجوية

المصدر: (المنامة - البيان، بنا )

وافق مجلس الوزراء البحريني، أمس، على مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الخدمات الجوية. وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن مجلس الوزراء «وافق على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل بشأن الخدمات الجوية، وفوض الوزير المعني بالتوقيع عليها، فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين البلدين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات».

وجاء المصادقة خلال جلسة ترأس الجلسة ترأسها ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وفي مستهل الجلسة، تابع مجلس الوزراء التقدم الإيجابي الذي تحرزه مملكة البحرين على صعيد مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، وأشاد بالوعي المجتمعي المسؤول.

وأدان مجلس الوزراء بشدة حادث الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة فيينا، مؤكداً المجلس على تضامن مملكة البحرين مع جمهورية النمسا في جهودها الهادفة إلى مكافحة الإرهاب، ومشدداً على أهمية مكافحة المجتمع الدولي لكافة أشكال الإرهاب والعنف ومحاربة المنظمات المتطرفة، معرباً المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي وذوي الضحايا والحكومة والشعب النمساوي الصديق وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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