جامعة مصرية تفصل 23 طالباً بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

فصلت جامعة بنها المصرية 23 طالباً لمدة أسبوع بسبب استمرارهم في عدم المحافظة على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال نائب رئيس الجامعة، الدكتور ناصر الجيزاوي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، إن القرار جاء تفعيلاً للقرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات بضرورة تشكيل لجنة في جميع الجامعات لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الجيزاوي أن الـ23 طالباً تم تنبيههم شفوياً، ثم متابعتهم باستمرار من قبل اللجنة المشكلة، فارتكبوا مخالفات مستمرة، ما نتج عنه فصلهم أسبوعاً.

وأوضح أن الأمر ليس مقتصراً على الطلاب، فقد سبق أن تم تحويل مدير إحدى الكليات إلى التحقيق، لعدم إجرائه الإجراءات الاحترازية داخل إحدى الكليات.

وذكر أن الأمر لا يُطبق داخل مباني الكليات فقط، وإنما داخل الحرم الجامعي كله، فعدم امتثال الطلاب للإجراءات الاحترازية داخل الحرام الجامعي، حتى إن كان في الهواء الطلق، يعرضهم لنفس العقوبات أو عقوبات أخرى.

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