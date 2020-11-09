«خليفة الإنسانية» تضيء الساحل الغربي لسقطرى

المصدر: عدن - البيان

استكملت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إضاءة الشريط الساحلي الغربي لجزيرة سقطرى، وبدأت تشغيل محطة «الشيخ زايد 5» بسعة 4 ميجاواط تغذي المنطقة الممتدة من منطقة علامة إلى منطقة صعلوتي ديحمض على أن يستكمل العمل في بقية المناطق.



وفي الافتتاح عبر رئيس الاتحاد القبلي للشريط الساحلي الغربي الشيخ بن يعقوب عن سعادة أبناء الشريط بوصول خدمة الكهرباء التي لطالما كانت حلماً يراود الجميع، وتحقق على أيادي أبناء زايد الخير، حيث توجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، كما أثنى بن يعقوب على أداء شركة ديكسم باور وتكنولوجيا المياه من خلال العمل الدؤوب والحثيث لاستكمال مشروع كهرباء الشريط الساحلي الغربي.



وقال إن دولة الإمارات لعبت دوراً بارزاً في عملية التنمية داخل المحافظة والتي ساهمت في النهوض بالجزيرة واستقرارها وسعادة سكانها الذين يثمنون جهود التنمية الجبارة التي يقوم بها الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.



كما تحدث شيخ مشائخ محافظة أرخبيل سقطرى سليمان عبدالله شلولها، وقال: نشارك أبناءنا في الشريط الساحلي الغربي افتتاح الكهرباء وكسر حاجز الظلام الدامس في الشريط عامة. مقدماً شكره وامتنانه لدولة الإمارات ولشيوخها الأكارم.



أما المهندس أحمد عادل، فقال إنه تم تشغيل المرحلة الأولى من علامة لغاية منطقة صعلوتي ديحمض بسعة 1 ونصف ميجاواط.



وشكر علي سالم، شيخ منطقة حافة موري دولة الإمارات على هذه المكرمة الرائعة التي نال الشريط الساحلي الغربي نصيباً منها، وهي افتتاح كهرباء الشريط والذي قوبل بارتياح الأهالي عامة وتقديرهم لدولة الخير والعطاء والتي استطاعت أن تنتشل واقع سقطرى المرير إلى واقع تنموي وخدماتي يشهده القاصي والداني.



وعبر عضو لجنة التنمية علي فيصل البسيري عن سعادة أبناء الشريط الساحلي الغربي بافتتاح الكهرباء في منطقتهم، مؤكداً أن فرحة الأهالي لا توصف، فقلوبهم تملؤها الفرحة والسرور والابتهاج، شاكراً مؤسسة الشيخ خليفة الإنسانية على استكمال هذه الخدمة الإنسانية الضرورية والمهمة.

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