"قوات التحالف" تدمر طائرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية

المصدر: وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان صدر اليوم.. أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.

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