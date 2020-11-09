قمة بين بوتين والأسد عبر تقنية "فيديو كونفرانس"

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا بنظيره السوري بشار الأسد عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وتم خلال القمة الافتراضية بحث سبل التعاون والقضايا المشتركة بين الدولتين.

وأشار بوتين خلال القمة الافتراضية إلى أن حجم الكارثة الإنسانية في سوريا لا يزال كبيرا، وأكد أن روسيا ستواصل بذل الجهود لتهدئة الوضع الكارثي في سوريا.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن وكالة "سبوتنيك" الروسية أن بوتين قال للأسد إن "روسيا تؤيد عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين والوفد الروسي سيكون من أكبر الوفود مشاركة".

وأضاف الرئيس الروسي: "هناك أكثر من 6.5 مليون لاجئ خارج سوريا معظمهم مواطنون قادرون على العمل. اللاجئون الشباب يمكن أن يشكلوا تهديدًا للدول المضيفة من خلال الوقوع تحت تأثير المتطرفين".

من جانبه، أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال الاتصال أن الجزء الأكبر من اللاجئين يرغب بالعودة إلى سوريا بعد أن هيأت الدولة الظروف المناسبة، لذلك ولدينا أمل أن يخرج مؤتمر عودة اللاجئين بنتائج مهمة، على حد قوله.

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