وزير داخلية فرنسا يعتزم زيارة مسقط رأس جده في الجزائر

تعتبر زيارة وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان إلى الجزائر، رمزية ولكن بالنسبة للوزير فلها طابع خاص، إذ برمج زيارة إلى منطقة “أولاد الغالي” بولاية مستغانم مسقط رأس جده من أمه كما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

ونقلت صحيفة “باريزيان” الفرنسية إن برنامج دارمانان بالجزائر، يتضمن محطة خاصة وهي زيارة منطقة “أولاد الغالي” الواقعة ببلدية المنصورة بولاية مستغانم.

ووفق المصدر فإن هذه المنطقة هي مسقط رأس جده من أمه موسى واكيد وهو جزائري تم تجنيده في الجيش الفرنسي وخاض معه الحرب العالمية الثانية، وعاش بعدها ودفن في منطقة هاسنون التي دافع عنها شمال فرنسا.

أول وزير داخلية لفرنسا من أصل جزائري

ويقول دارمانان لصحيفة “باريزيان” أنه “لأول مرة في تاريخ فرنسا هناك وزير داخلية من أصول جزائرية.. هذا ليس أمرا عاديا”.

وكان دارمانان قد أكد في تغريدة عقب تعيينه وزيرا للداخلية الصيف الماضي “شرف كبير بالنسبة لحفيد مهاجر أن يعين وزيرا للداخلية في بلدنا الجميل”.

وقال، بشأن الانتقادات التي وجهت للسلطات الفرنسية وله شخصيا، باستهداف الإسلام خلال الأزمة الأمنية الأخيرة “أحارب الإسلام المتطرف ولكن لدي احترام عميق للديانة الإسلامية”.

ووصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، السبت، إلى الجزائر في زيارة ليومين، بحث خلالها التعاون الأمني، وقرار باريس بترحيل “متطرفين” بعد الهجمات الأخيرة، وفق صحيفة "الشروق الجزائرية..

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