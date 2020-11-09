مصر تعلن عن خطة لربط شبكة السكة الحديد بالسودان وليبيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير أمس الأحد أنّ مصر تعتزم بناء خطوط سكك حديد تربط البلاد بالسودان جنوباً وبليبيا غرباً.

ويندرج الإعلان في إطار جهود الحكومة المصريّة لتحديث قطاع المواصلات في البلاد.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي في القاهرة إنّه "تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء والتشغيل ونقل المشروع لملكيّة الدولة"، وفق بيان نشرته الوزارة على فيسبوك.

ويشمل ذلك "إنشاء خط سكة حديد أسوان - توشكي ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان".

كما يشمل "إنشاء خط مرسى مطروح - سيوه ومد خط مطروح - السلوم إلى مدينة بني غازي بليبيا".

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