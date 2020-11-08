الأردن يسجل قفزة قياسية جديدة في إصابات ووفيات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل الأردن اليوم الأحد 52 وفاة و4519 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 109,321 حالة، بينما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1233 حالة.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 230، وإجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات 1959، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 23056 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,040,687.

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