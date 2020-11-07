لبنان.. أمريكا تعاقب جبران باسيل بتهمة الفساد

المصدر: بيروت - وفاء عواد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون وحليف ميليشيا حزب الله، بسبب تورطه بالفساد واختلاس أموال الدولة.وأوضحت الوزارة في بيان، أن العقوبات تعني تجميد كل الأصول العائدة لباسيل في الولايات المتحدة. وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأمريكي تجميد كلّ أصوله في لبنان. وسارع باسيل الى الرد على القرار الأمريكي عبر تويتر، قائلاً إن العقوبات لا تخيفه.

وتأتي هذه الخطوة الصادمة لمعسكر حلفاء حزب الله في وقت لا يزال الداخل اللبناني منشغلاً بحدثيْن: الأوّل دولي متمثل في الانتخابات الأمريكيّة، والثاني محلّي مرتبط بتأليف الحكومة الجديدة. ولكنّ الفارق بين الحدثيْن، بالنسبة للبنانيّين، أنّ متابعتهم للحدث الأوّل لا يتمّ من باب متابعة سير الانتخابات، إنّما من باب تأثير هذه الانتخابات على مستقبل لبنان والمنطقة، فيما هم لا ينتظرون شيئاً من الحكومة التي تؤلّف وفق القواعد نفسها التي تألّفت على أساسها الحكومات المتعاقبة، وأدّت في نهاية المطاف إلى الأزمة التي يشهدها لبنان. وبالتالي، فإنّ متابعتهم للحدث الحكومي تأتي في سياق تعبئة الفراغ، ومن دون الرهان على أيّ تغيير حقيقي.

ومن غير المعلوم بعد ما إذا كانت العرقلة الحكوميّة مردّها إلى انتظار انتهاء فرز صناديق الاقتراع الأمريكيّة، أم مرتبطة بالنزاعات التقليديّة التي واجهت كلّ الحكومات، في ظلّ الخلافات حول الأحجام والأوزان والحقائب، فيما لا يمكن استسهال هذا الجانب الذي طالما كان يؤخّر ولادات الحكومات إلى أشهر، وهو الحال مع الحكومة المرتقبة التي لامست التسميات ثم عادت إلى أوّل الكلام.

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