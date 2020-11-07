الحوثيون يستهدفون مأرب بصاروخ باليستي

المصدر: عدن - البيان

استهدفت ميليشيا الحوثي أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب، بصاروخ باليستي، عقب صلاة الجمعة، بعد فشل الهجوم الجديد على المحافظة والمتواصل منذ ثلاثة اسابيع.

وقال سكان لـ«البيان» أن انفجاراً عنيفاً هز مدينة مأرب، عقب انتهاء صلاة الجمعة جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على المدينة، وشاهدوا سيارات الإسعاف والإطفاء تهب نحو المكان، حيث خلف الهجوم أضراراً بالغة في الحي وحالة من الرعب وسط السكان، لكن لم يبلغ عن أعداد الضحايا المدنيين.

هذا الاستهداف جاء مع فشل الهجوم المتواصل الذي تشنه ميليشيا الحوثي على محافظة مأرب منذ أسابيع عدة بهدف إحداث أي تقدم هناك رداًعلى جهود التهدئة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف النار. إلى ذلك، واصلت القوات المشتركة التقدم في شرق وشمال مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، حيث تخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي شمال معسكر الخنجر، وشرق منطقة صبرين بإسناد من مقاتلات التحالف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز