عدد المصلين في الحرم المكي يقترب من 900 ألف

المصدر: وكالات

‏بنهاية أول يوم جمعة منذ بدء المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة والزيارة تدريجيًا اقترب التسجيل في تطبيق اعتمرنا من مليوني معتمر.

فيما اقترب عدد المصلين في المسجد الحرام من 900 ألف فيما بلغ عدد طالبي السلام على رسول الله ﷺ وصاحبيه قرابة 132ألف أما المصلين في الروضة الشريفة فقد قارب عددهم 83 ألف بحسب صحيفة الرياض السعودية.

وتوجهت الدفعة الثانية من المعتمرين القادمين من خارج المملكة اليوم إلى الحرم المكي الشريف استعدادا لبدء أداء مناسك العمرة بعد انتهاء المدة المحددة لهم في العزل الصحي الآمن، حيث بلغ عددهم 89 معتمراً قادمين من جمهورية إندونيسيا، وسط تطبيق منظومة من الإجراءات الاحترازية و "البروتوكولات" الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز