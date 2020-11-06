عيادات الهلال الأحمر تطوف قرى الساحل الغربي

المصدر: عدن- البيان

تواصل العيادات الطبية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي تقديم الخدمات الطبية لأهالي مديرية التحيتا جنوب الحديدة، في إطار سلسلة تنقلاتها الميدانية بالساحل الغربي.

عيادات طبية

وسيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طيبة متنقلة إلى قرية السقف التابعة لمديرية التحيتا، ضمن الأعمال الإنسانية، التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي محافظة الحديدة.

وقال طبيب في العيادة المتنقلة: إن الفريق الطبي قام بالنزول إلى قرية السقف، واستقبال عشرات الحالات المرضية أغلبها من النساء والأطفال، وتم معاينتهم وتقديم العلاج المجاني لهم، وأضاف، إن العيادات الطبية مستمرة في تقديم الخدمات الطبية لأهالي الساحل الغربي وجميع القرى والمناطق النائية.

من جانبهم عبر المواطنون عن شكرهم لطاقم العيادات الطبية التابعة الهلال الأحمر الإماراتي على تقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة، في ظل الظروف الصعبة، التي تعيشها البلاد.

إشادة

إلى ذلك، أشاد زعماء قبائل وأبناء سقطرى بالدعم، الذي تقدمه دولة الإمارات للمحافظة، وشددوا على وحدة أبناء سقطرى في سبيل النهوض بها وتطويرها.

وخلال اجتماع للجنة التنمية التابعة لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ممثلة بالسلطان علي عيسى بن عفرار، ومعرفي القبائل ووجهاء محافظة أرخبيل سقطرى، أكد المهندس رأفت علي إبراهيم التقلي رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أثمرت عن مشاريع استراتيجية في تطوير سقطرى بمختلف الجوانب، مثمناً دعم مؤسسة خليفة للمحافظة وأبنائها، التي شملت مختلف القطاعات ومنها في الكهرباء والصحة والتعليم وفتح الطرق وتتفيذ مشاريع إغاثية وغيرها من البرامج، التي كان له الدور الفاعل في استقرار الحياة المعيشية للجزيرة منذ سنوات.

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