تدريبات مصرية بريطانية في «المتوسط» لمواجهة التهديدات

المصدر: القاهرة - وكالات

انطلقت أمس، فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1)، في البحر المتوسط، لمواجهة التهديدات. وذكر العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري، أن التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1)، انطلق أمس، ويستمر حتى الحادي عشر من نوفمبر الجاري، بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وقال إنه يشارك في التدريب من الجانب المصري، حاملة المروحيات المصرية «أنور السادات»، من طراز ميسترال، ومجموعتها القتالية المصاحبة، وعناصر من القوات الخاصة البحرية، وعدد من الطائرات متعددة المهام، مضيفاً أنه يشارك من الجانب البريطاني، سفينة الإبرار «HMS ALBION»، ومجموعتها القتالية المصاحبة، وعناصر من القوات الخاصة البحرية البريطانية.

وذكر المتحدث العسكري المصري، أن التدريب (T-1)، ينفذ للمرة الأولى بين مصر وبريطانيا، حيث بدأت المرحلة الأولى للتدريب، بوصول سفينة الإبرار «HMS ALBION»، وعناصر القوات الخاصة البريطانية إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، وعقد مؤتمر تنسيقي، لتعارف القوات المشتركة من الجانبين. ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنظيم، وعمليات مكافحة التهديدات البحرية والأمن البحري، ودراسة تكتيكات وأساليب أعمال قتال في مجال العمليات البرمائية.

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