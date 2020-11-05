رفع التحفظ عن أموال 7 متهمين بالتلاعب بالبورصة المصرية عدا جمال وعلاء مبارك

المصدر: البيان الإلكتروني

رفع البنك المركزى المصري، أسماء 7 أشخاص فى القضية المعروفة بالتلاعب بالبورصة التي سبق فيها اتهام جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، من قوائم المتحفظ على أموالهم وإلغاء قرار منعهم في التصرف فيها بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات.

وتضمنت الأسماء التى تم رفعها من قوائم الممنوعين من التصرف فى أموالهم كلاً من: ياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، وأحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، وعمرو محمد على القاضي عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وحسين لطفى صبحي الشربيني عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا وأيمن أحمد فتحى حسين سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا.

وبحسب اليوم السابع لم يتضمن قرار الجهات المعنية رفع أسماء المتهمين الذين حصلوا على البراءة فى قضية التلاعب فى البورصة، جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، نظرا لاتهامهما في قضية أخرى، وهى الكسب غير المشروع، لذلك لم يتم رفع التحفظ عنهما.

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