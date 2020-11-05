إصابة 5 أطفال في استهداف حوثي لأحياء تعز

المصدر: عدن - البيان

قصفت ميليشيا الحوثي الإيرانية، الأحياء الشرقية لمدينة تعز وأصابت خمسة أطفال وسببت حالة من الفزع في أوساط طلاب المدارس الذين فروا من مدارسهم على وقع الانفجارات التي هزت الحي.

وقال شهود لـ«البيان» إن ميليشيا الحوثي استهدفت حي الكمب بجوار جامع الخير بعدة قذايف ما تسبب في سقوط خمسة أطفال بينهم ثلاثة من أسرة واحدة أثناء عودتهم من المدرسة في مديرية صالة شرق مدينة تعز كما وأصابت منزلاً يقيم فيه الأطفال الثلاثة.

وبينما كانت ميليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية شرق المدينة، اندلعت احتجاجات وقطع طرق احتجاجاً على فوضى عصابات يديرها مسؤولون مدنيون وعسكريون في المدينة المحاصرة منذ خمس سنوات.

وفي محافظة الجوف استعادت القوات المشتركة مواقع مهمة شمال معسكر الخنجر الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة وفق ما أعلنه قائد اللواء الأول، حرس الحدود، العميد هيكل حنتف.

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