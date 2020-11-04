مباحثات مصرية سعودية لزيادة الاستثمار بين الجانبين

المصدر: وام

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، الذي يزور القاهرة.

وأكد مدبولي خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تتطلع لأن يكون هذا الاجتماع هو بوابة لتفعيل الصندوق الاستثماري المشترك الذي سبق الإعلان عنه، ويتم تنفيذ مشروعات مشتركة يستفيد بها شعبا البلدين.

ومن جانبه أكد الوزير عصام بن سعيد أن زيارته تستهدف مراجعة الأعمال السابقة، والاتفاقات الإستثمارية السابق توقيعها، واستعراض الاستثمارات التي يطرحها الصندوق السيادي المصري، ليدرسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتكون هناك فرص لمشروعات يستفيد بها شعبا البلدين.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُشتركة بين البلدين، وتم التوافق للعمل معاً على زيادة التعاون الاستثماري في هذه المرحلة، كما تم تحديد طرفي اتصال بين البلدين، لتذليل العقبات، وتيسير إجراءات الاستثمار المشترك.

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