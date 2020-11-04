شيخ الأزهر يطالب بتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب

المصدر: وام

طالب فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية.

وقال فضيلته في تعقيب له على الحادث الإرهابي الذي وقع مساء أول أمس الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا : " تألمت كثيرا جراء الحادث الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة فيينا.. فاجعة حولت هذا المكان الهادئ الآمن إلى ساحة لإراقة الدماء وبث الذعر والخوف".

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن تعاطفه مع عائلات الضحايا.. داعيا إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية.

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