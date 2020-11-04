القاهرة ولندن تبحثان المستجدات العسكرية في ليبيا

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ)

بحثت مصر وبريطانيا، أمس، تعزيز التعاون العسكري وآخر المستجدات العسكرية في ليبيا وشرق المتوسط ومكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد مع وزير القوات المسلحة البريطانية، وعضو البرلمان جيمس هيبي، لمناقشة سبل تعزيز أواصر علاقات التعاون العسكري البريطاني - المصري. وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آخر المستجدات العسكرية في ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط والحرب على الإرهاب وفرص التدريب المشتركة. ورافق الوزير في اللقاء كلا من السفير البريطاني لدى مصر السير جيفري آدمز.

وقال الوزير هيبي: «سعدت بلقاء الفريق محمد فريد لمناقشة كيفية زيادة تعميق شراكتنا وتعاوننا الحاليين، فهناك التحديات المشتركة التي يمكن للمملكة المتحدة ومصر العمل معا للتصدي لها: مثل ضمان استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا وتوفير فرصة تحقيق السلام ومكافحة آفة الإرهاب».

بدوره، قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدمز، إنّ زيارة وزير القوات المسلحة، تمثل دلالة واضحة على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة للتعاون الدفاعي الثنائي.

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