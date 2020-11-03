حقيقة غلق المدارس في مصر بسبب تفشي كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم المصرية حقيقة ما تردد عن غلق المدارس منتصف الشهر الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح المصدر، بحسب صحيفة "الدستور"، أنه لا توجد أي تعليمات بغلق المدارس في منتصف الشهر الجاري، مؤكداً استمرار الدراسة.

وذكر وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، أن الوضع آمن ومستقر في المدارس، وأن معدل الإصابات بين الطلاب والعاملين في المنشآت التعليمية لا يزيد على 49 حالة، مقارنة بعدد 25 مليون طالب ومعلم وإداري.

وأكد شوقي أن الوزارة تطبق أفضل الإجراءات الاحترازية، وأن أي قرار مثل ذلك سيصدر من الحكومة وليس من وزارة التعليم، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يحاول البعض ترويجها.

كانت الدراسة في مصر قد انطلقت يوم 17 أكتوبر من الشهر الماضي في 60 ألف مدرسة.

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