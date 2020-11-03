تخوف من دخول الأردن في أزمة وبائية ووصول الإصابات إلى 8 آلاف يومياً

المصدر: البيان الإلكتروني

أبدى عضو في لجنة الأوبئة الأردنية من دخول المملكة في أزمة وبائية ووصول الحالات المسجلة إلى 8 آلاف إصابة يوميا.

وقال مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة يوم أمس الإثنين إن الأردن قد يضطر لفرض الحظر الشامل.

وأكد الهياجنة ارتفاع نسبة الإيجابية بالفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة إلى 5877 حالة يوم أمس، لترتفع حالات كورونا إلى 81734.

وأوضح الهياجنة في برنامج يبث على التلفزيون الأردني أن الارتفاع كان متوقعا في ظل ما نشهده من عدم التزام في اشتراطات الوقاية الصحية. بحسب موقع "خبرني" الأردني.

وأكد أن التباعد الجسدي لا يعني الابتعاد بمقدار المسافة المحددة فقط، وإنما عدم السلام، وكذلك عدم مشاركة المستلزمات الشخصية.

وتابع الهياجنة أن الإصابات في الأردن تشكل ما نسبته 34 % بين فئات المدارس والجامعات

وأشار إلى حوسبة جميع أرقام الإصابات المعلن معتبرا الإعلان عنها بشكل دوري ضرورة لمستوى الشفافية.

وأضاف أنه فتح باب شراء الخدمات في وزارة الصحة المختصين في التخدير والمعالجين التنفسيين وتخصصات أخرى منوها لتوجهنا لبناء مستشفيات ميدانية مما يتوجب علينا تجهيز كوادر جاهزة ومتخصصة.

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