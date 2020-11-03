بالفيديو.. أمطار الخير على المسجد الحرام

المصدر: البيان الإلكتروني

هطلت أمطار غزيرة أمس على مكة المكرمة والمسجد الحرام ، إضافة إلى مناطق أخرى في المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة "الرياض" أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت ازدياد فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمطار تتأثر بها مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف، بينما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

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