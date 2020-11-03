تطبيق غرامة 4000 جنيه لمن لا يرتدي الكمامة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شدد نادر سعد،المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مصر وعلى رأسها ارتداء الكمامة.

وناشد سعد، المواطنين ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وداخل وسائل المواصلات، قائلًا: «من لا يرتدي الكمامة ستوقع عليه العقوبة المقررة وفقًا لقرار رئيس الوزراء، وهي 4000 جنيه».

وأضاف بحسب وسائل إعلام مصرية أن هناك توجيهات للسلطات القائمة على إنفاذ القانون، لتطبيق هذه الغرامات بشكل فوري دون أي استثناءات، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التراخي بالإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين، في الفترة الأخيرة.

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