صقر غباش: التعاون كفيل بتحقيق عالم يسوده السلام والازدهار

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد البرلماني العربي، أن المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي لن تدخر جهداً لتعزيز عمل الاتحاد والتعاون من أجل تحقيق أهدافه، وتعزيز مكانته الدولية، في سياق التعاون المستمر والمتواصل لمواجهة التحديات التي تهدد عالمنا مثل الفقر والبطالة وخطاب الكراهية والإرهاب، مشدداً على أنه في ظل التعاون والتضامن سنتمكن من تحقيق عالم أفضل يسوده السلام والازدهار والأمن.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي صقر غباش خلال الدورة 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد «عبر تقنيات الاتصال المرئي» خلال الفترة من 1-4 نوفمبر 2020م، الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في الشعبة البرلمانية الإماراتية، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقد يوم أول أمس.

وقال معالي صقر غباش: نود التأكيد على أهمية تعزيز سبل إقامة الحوار البناء لحل الصراعات الحالية، لاسيما الصراع العربي الإسرائيلي، داعياً إلى اتخاذ أي إجراء ضروري لتحقيق حل الدولتين، ولوضع حد لدوامة العنف الذي أدى إلى وقوع آلاف القتلى والمصابين، وتشريد ملايين المدنيين في المنطقة، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لإحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وأضاف معاليه أن تفشي فيروس «كوفيد 19» أدى إلى زيادة تضخم حجم التحديات وتوسيع نطاقها، وأثرت هذه الجائحة في جميع بلدان العالم، مضيفاً: «علينا أن نبقى متحدين في إنسانيتنا المشتركة، لاسيما إزاء البلدان الأقل نمواً لدعمها، في مواجهة هذه الجائحة التي تسلب العديد من الأرواح، وتشكل تحديات في مجتمعاتنا، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التعاون والتضامن الدولي».

وأعرب معالي صقر غباش باسم المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي عن جزيل الشكر لغابرييلا كويفاس بارون، للدور المثمر الذي أدته كرئيسة للاتحاد البرلماني الدولي خلال الثلاث سنوات الماضية، ولقد بذلت جهوداً في سبيل تعزيز السلام، والديمقراطية، والتنمية المستدامة حول العالم، متمنياً لها النجاح في مسيرتها القادمة.

وفي ختام كلمته، أعرب معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي عن أمله في التغلب على جائحة كورونا وتجاوز تداعياتها الصحية والاقتصادية، كما ثمّن عمل الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي يسهم في تسهيل مهام أعضاء الاتحاد.

وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، كل من: علي جاسم أحمد، ومروان عبيد علي عبيد المهيري، وميره سلطان ناصر محمد السويدي، وساره محمد أمين أحمد محمد فلكناز.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز