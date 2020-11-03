وزيرة الصحة المصرية تكشف السبب الرئيسي لارتفاع إصابات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية السبب الرئيسي لارتفاع اعداد إصابات كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن الناس في فصل الشتاء تفضل التواجد بالأماكن المغلقة، وهذا سبب رئيسي في زيادة أعداد الإصابات بكورونا ،وليست انخفاض درجات الحرارة وحدها هي السبب فى انتشار الإصابات وزيادتها، مشيرة إلى أنه لا خوف من الأماكن المفتوحة.

وتوقعت زايد زيادة الإصابات فى الفترة القادمة بالمحافظات الحضرية مثل القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية والبحيرة والتى تعتبر من أهم خمس محافظات بها إصابات فى مصر".

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