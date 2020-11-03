الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على جامعة كابول

المصدر: (أبوظبي، وام- كابول، وكالات)

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول في العاصمة الأفغانية، أمس، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

واقتحم مسلحون جامعة كابول، وقتلوا طلاباً وأصابوا آخرين أثناء فرارهم، أمس، في ثاني هجوم على مؤسسة تعليمية في المدينة، خلال ما يزيد قليلاً على أسبوع واحد. وقالت السلطات إن ثلاثة مهاجمين، قتلوا 19 شخصاً على الأقل، قبل أن تردي قوات الأمن الأفغانية المسلحين قتلى. وأظهرت صور نشرها مسؤول حكومي كبير، جثث طلبة قتلى داخل الفصول الدراسية.

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