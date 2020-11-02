توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر والعراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

وقّع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع العراق في مجالات مختلفة، بحضور نظيره العراقي، مصطفى الكاظمي.

جاء ذلك خلال زيارة يجريها مصطفى مدبولي للعاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث وقّع وزيرا خارجية مصر والعراق «محضر اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة».

وتضمنت الزيارة، التوقيع على عدة مذكرات تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة، والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

كما وقّع وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار، ووزيرة التعاون الدولي المصري، رانيا المشاط، مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء. ووقّع وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، مع المشاط.

ووقّع أيضاً المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، طه عبد السلام، والمشاط، مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية. وفي مجال البيئة، وقّع وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، مع المشاط، البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الفني في مجال حماية البيئة.

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