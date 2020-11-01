الفايز: الأردن يواجه أزمات ولا بدّ من مخرج

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن جائحة فيروس «كورونا» المستجد زادت من الصعوبات التي يواجهها الأردن، وأن أهم الملفات المطروحة على طاولة الحكومة الجديدة هي ملف الوباء، وكيفية العمل على تطويقه، وأيضاً ملفات اقتصادية أخرى تتعلق بالبطالة والفقر، مشيراً إلى أن الأعباء التي يتحملها المجتمع الأردني كبيرة، ولا بدّ من إيجاد حلول ومخرج لهذه الأزمات المتتالية.

الفايز أكد لـ«البيان»، أن الأردن رغم موارده القليلة فهو سيتمكن من تجاوز هذه العقبات، من خلال اتباع الحكومة لنهج المصارحة والمكاشفة والتركيز على العمل في الميدان، علاوة على محاربة الفساد والإشاعة والأكاذيب، من أجل استعادة الثقة بين الحكومات والشعب الأردني.

وبيّن الفايز أن من أهم المشاريع، التي تنوي الحكومة الانطلاق بها والتركيز عليها، والتي ستشكل فسحة أمل بالنسبة للأردنيين هي مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي، حيث توجد في الأردن أربع مناطق ممكن تطويرها في الجانب الزراعي وهي: الأغوار، وادي عربة، البادية الأردنية، ومنطقة حوض الديسي.

تحديات

وقال الفايز: رغم وجود تحديات أهمها يتمثل في أن الأردن يعد ثالث أفقر دولة في العالم في المياه، إلا أنه يوجد لدينا مياه جوفية، وستتم إعادة النظر في التشريعات لتسهيل مهمة المزارعين، وسنحاول جاهدين تجاوز التحديات لاستغلال هذه الأراضي، التي ستتوزع بعدالة على جميع أطياف المجتمع الأردني ممن يرغبون في العمل بالزراعة، وستصدر منتجاتهم للخارج.

وشدد الفايز على أهمية علاقة الأردن بدول الخليج، واصفاً إياها بالعلاقات التاريخية المتجذرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، قائلاً: علاقتنا متوازنة مع الجميع، ونحن نعتبرهم العمق الاستراتيجي لنا، فلا يمكن تجاوز أو إنكار أن مصيرنا واحد.

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